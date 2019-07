USA: Beschäftigung legt deutlich stärker zu als erwartet

Die US-Wirtschaft hat im Juni deutlich mehr Arbeitsplätze geschaffen als erwartet. Ausserhalb der Landwirtschaft seien 224 000 Stellen neu entstanden, teilte das Arbeitsministerium am Freitag in Washington mit. Analysten hatten im Mittel nur mit 160 000 neuen Jobs gerechnet. Die Zahlen für die Vormonate April und Mai wurden allerdings etwas nach unten revidiert. Demnach sind in den beiden Monaten insgesamt 11 000 Stellen weniger entstanden als bisher ermittelt./jsl/bgf/fba