USA bestellen möglichen Corona-Impfstoff bei AstraZeneca

Noch ist der Impfstoff in der Testphase, doch kann der für die Vermarktung und Produktion zuständige britische Pharmakonzern AstraZeneca nun einen Erfolge feiern. So hat sich das Unternehmen mit den USA einen weiteren Grossabnehmer gesichert. Für die Weiterentwicklung, Produktion und Lieferung sagte die für biomedizinische Forschung und Entwicklung zuständige US-Behörde BARDA dem Pharmakonzern mehr als eine Milliarde US-Dollar zu, wie AstraZeneca am Donnerstag in London mitteilte.