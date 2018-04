USA entscheidet laut Bericht wohl bis Ende Mai über Monsanto-Kauf durch Bayer

Die Zustimmung der US-Justizbehörde ist die letzte grosse Hürde für den geplanten mehr als 60 Milliarden US-Dollar (rund 49 Mrd Euro) schweren Monsanto-Kauf. Bayer will den Deal noch im zweiten Quartal abschliessen. Mit Brasilien, China und der EU haben bereits die Wettbewerbshüter wichtiger Regionen zugestimmt. Bayer musste allerdings Zugeständnisse machen, um Bedenken einer zu grossen Marktmacht eines fusionierten Konzerns aus dem Weg zu räumen.

Mitte April hatte das "Wall Street Journal" berichtet, die US-Kartellwächter wollten dem Deal nach anfänglichem Zögern doch noch zustimmen - ebenfalls unter Auflagen. Als positives Signal wurde am Markt jüngst auch eine kleinere Kapitalerhöhung durch Bayer gewertet. So hatten sich die Leverkusener durch die Ausgabe von Aktien an Singapurs Staatsfonds Temasek noch vor der ursprünglich geplanten Kapitalerhöhung brutto drei Milliarden Euro für die Finanzierung des Kaufs gesichert./mis/tos/jha/

(AWP)