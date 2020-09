Die US-Industrie hat ihre Erholung von der Corona-Krise im August fortgesetzt, allerdings mit geringerem Tempo. Die Gesamtproduktion erhöhte sich zum Vormonat um 0,4 Prozent, wie die US-Notenbank Fed am Dienstag in Washington mitteilte. Es ist zwar der vierte Zuwachs in Folge, allerdings fiel er deutlich geringer aus als in den Monaten zuvor. Auch die Erwartungen von Analysten, die bei plus 1,0 Prozent lagen, wurden verfehlt.