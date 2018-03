USA: Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe auf tiefstem Stand seit 1973

In den USA sind die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe auf den tiefsten Stand seit 45 Jahren gefallen. In der vergangenen Woche ging die Zahl der Erstanträge um 12 000 auf 215 000 zurück, wie das Arbeitsministerium am Donnerstag in Washington mitteilte. Volkswirte hatten hingegen einen Zuwachs auf 230 000 Anträgen erwartet.