In den USA ist die Zahl der wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe erstmals seit knapp 50 Jahren unter die Marke von 200 000 gefallen. In der vergangenen Woche sei die Zahl der Anträge um 8000 auf 196 000 gesunken, teilte das US-Arbeitsministerium am Donnerstag in Washington mit. Dies ist der niedrigste Stand seit Oktober 1969. Volkswirte hatten im Schnitt mit 210 000 Anträgen gerechnet.