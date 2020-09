USA: Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe sinken stärker als erwartet

Die Lage am US-Arbeitsmarkt hat sich in der vergangenen Woche stärker als erwartet entspannt. In der Woche bis 29. August stellten 881 000 Menschen erstmals einen Antrag auf Arbeitslosenhilfe, wie das US-Arbeitsministerium am Donnerstag in Washington mitteilte. Im Vergleich zur Vorwoche sank die Zahl um 130 000 Anträge. Volkswirte hatten nur mit einem Rückgang auf 950 000 Anträge gerechnet.