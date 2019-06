In den USA hat sich die Zahl der wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe überraschend nicht verändert. In der vergangenen Woche habe die Zahl der Anträge auf 218 000 stagniert, teilte das US-Arbeitsministerium am Donnerstag in Washington mit. Volkswirte hatten im Schnitt mit einem Rückgang auf 215 000 Anträge gerechnet.