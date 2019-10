In den USA ist die Zahl der wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe leicht gestiegen. In der vergangenen Woche erhöhten sie sich um 4000 auf 219 000, wie das US-Arbeitsministerium am Donnerstag in Washington mitteilte. Volkswirte hatten im Mittel mit 215 000 Erstanträgen gerechnet. Allerdings wurde der Vorwochenwert etwas nach unten korrigiert.