In den USA ist die Zahl der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe von sehr niedrigem Niveau aus stärker als erwartet gestiegen. Die Anträge legten um 9000 auf 217 000 zu, wie das Arbeitsministerium am Donnerstag in Washington mitteilte. Analysten hatten mit einem schwächeren Anstieg auf 215 000 gerechnet.