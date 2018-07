In den USA ist die Zahl der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe in der vergangenen Woche erneut gestiegen. Sie legten um 3000 auf 231'000 zu, wie das Arbeitsministerium am Donnerstag in Washington mitteilte. Ökonomen hatten hingegen mit einem Rückgang auf 225'000 neue Anträgen gerechnet.