In den USA hat sich die Zahl der wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe in der vergangenen Woche nicht verändert. Die Zahl der Anträge verharrte auf 227 000, wie das US-Arbeitsministerium am Donnerstag in Washington mitteilte. Analysten hatten im Mittel nur einen Zuwachs um 218 000 Erstanträge erwartet.