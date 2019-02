Die Stimmung in der US-Industrie hat sich im Januar überraschend aufgehellt. Der Einkaufsmanagerindex ISM stieg um 2,3 Punkte auf 56,6 Punkte, wie das Institute for Supply Management (ISM) am Freitag in Washington mitteilte. Volkswirte hatten mit einem Rückgang auf 54,0 Punkte gerechnet. Im Vormonat war der Indikator noch auf den niedrigsten Stand seit November 2016 gefallen.