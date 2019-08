Die US-Industrie hat im Juni wieder etwas mehr Aufträge erhalten. Im Vergleich zum Vormonat seien die Bestellungen um 0,6 Prozent gestiegen, teilte das Handelsministerium am Freitag in Washington mit. Analysten hatten im Mittel mit einem Anstieg um 0,7 Prozent gerechnet. In den beiden Vormonaten waren die Aufträge noch deutlich gefallen.