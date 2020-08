USA: Industrieaufträge steigen stärker als erwartet

Die Aufträge an US-Industrieunternehmen haben im Juni stärker als erwartet zugelegt. Die Industrieunternehmen erhielten im Juni 6,2 Prozent mehr Aufträge als im Vormonat, wie das Handelsministerium am Dienstag in Washington mitteilte. Analysten hatten lediglich mit einem Anstieg um 5,0 Prozent gerechnet. Bereits im Mai waren die Aufträge um revidierte 7,7 Prozent (zunächst +8,0 Prozent) gestiegen.