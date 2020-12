Die Aufträge an US-Industrieunternehmen sind im Oktober stärker als erwartet gestiegen. Die Betriebe erhielten 1,0 Prozent mehr Bestellungen als im Vormonat, wie das Handelsministerium am Freitag in Washington mitteilte. Analysten hatten nur mit einem Zuwachs um 0,8 Prozent gerechnet.