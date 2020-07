Die Produktion der US-Industrie hat sich im Juni etwas von ihrem Einbruch in der Corona-Krise erholt. Im gesamten zweiten Quartal wurde jedoch der stärkste Einbruch seit dem Zweiten Weltkrieg verzeichnet. Von Mai auf Juni stieg die Gesamtproduktion um 5,4 Prozent, wie die US-Notenbank am Mittwoch in Washington mitteilte. Das lag über den Analystenerwartungen von im Schnitt 4,3 Prozent.