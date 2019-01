USA: Löhne steigen stärker als erwartet

In den USA sind die Löhne und Gehälter im Dezember stärker als erwartet gestiegen. Gegenüber dem Vormonat legten sie um 0,4 Prozent zu, wie das US-Arbeitsministerium am Freitag in Washington mitteilte. Analysten hatten im Mittel einen Zuwachs um 0,3 Prozent erwartet. Im Vormonat waren sie noch um 0,2 Prozent gestiegen.