USA: Löhne steigen weniger stark

In den USA hat sich die Lohnentwicklung im Februar von hohem Niveau aus abgeschwächt. Die durchschnittlichen Stundenlöhne seien im Februar gegenüber dem Vorjahresmonat um 5,1 Prozent gestiegen, teilte das US-Arbeitsministerium am Freitag in Washington mit. Im Vormonat hatte der Zuwachs 5,5 Prozent betragen. Analysten hatten aktuell mit einer Beschleunigung auf 5,8 Prozent gerechnet. Im Monatsvergleich stagnierte die Lohnentwicklung./bgf/jsl/jha/