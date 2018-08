In den USA sind im Juli mehr Stellen in der Privatwirtschaft geschaffen worden als erwartet. Es seien 219 000 Arbeitsplätze hinzugekommen, geht aus einem am Mittwoch veröffentlichten Bericht des Dienstleiters ADP hervor. Es ist der stärkste Anstieg seit Februar. Analysten hatten im Schnitt nur mit 186 000 neuen Stellen gerechnet.