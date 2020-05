Die Löhne und Gehälter sind in den USA inmitten der Corona-Krise stark gestiegen. Die Stundenlöhne erhöhten sich im April gegenüber dem Vormonat um 4,7 Prozent, wie das US-Arbeitsministerium am Freitag in Washington mitteilte. Analysten hatten im Mittel mit einem wesentlich geringeren Zuwachs von 0,4 Prozent gerechnet. Gegenüber dem Vorjahresmonat erhöhten sich die Stundenlöhne um 7,9 Prozent.