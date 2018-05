In den USA ist die Zahl der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe nach dem tiefsten Stand seit fast 50 Jahren in der Vorwoche kaum gestiegen. In der vergangenen Woche habe die Zahl der Erstanträge um 2000 auf 211 000 zugelegt, wie das Arbeitsministerium am Donnerstag in Washington mitteilte. Volkswirte hatten mit 225 000 Anträgen gerechnet.