In den USA ist die Zahl der wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe weniger als erwartet gefallen. Die Zahl der Anträge sank in der vergangenen Woche um 13 000 auf 222 000, wie das US-Arbeitsministerium am Donnerstag in Washington mitteilte. Analysten hatten im Mittel nur 220 000 Erstanträge erwartet. Der Vorwochenwert wurde von 234 000 auf 235 00 nach oben revidiert.