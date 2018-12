Wie Valartis am Freitagabend mitteilt, wird ein Aktienpaket von 12,3 Prozent der Stimmrechte (16,3 Prozent des Kapitals) an der Vermögensverwaltungsgruppe MCG Holding von Tudor zu Tidesea wechseln. MCG wiederum kontrolliert 50,2 Prozent an Valartis.

Tidesea werde den Kauf via einen Kredit über 3,5 Millionen Franken durch die Valartis Group finanzieren, heisst es weiter. Der Kredit werde zu Marktbedingungen gewährt.

ra/

(AWP)