Vale prüft nach Dammbruch Aussetzung von Dividenden und Aktienrückkauf

Der brasilianische Bergbaukonzern Vale erwägt nach dem verheerenden Dammbruch an einer seiner Eisenerzminen in Brasilien die Dividendenzahlungen und Aktienrückkäufe auszusetzen. Dies habe der Verwaltungsrat in einer ausserordentlichen Sitzung beraten, teilte der Bergbaukonzern in der Nacht zum Montag mit. Zudem werde überlegt, Managern die variablen Gehaltsanteile vorübergehend zu streichen.