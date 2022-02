Valiant gibt Details zu Schliessungen von Geschäftsstellen bekannt

Die Reduktion des Geschäftsstellennetzes erfolgt laut der Mitteilung durch die Schliessung von Standorten, die geografisch nahe einer anderen Geschäftsstelle liegen. Geschlossen werden in diesem Jahr die Geschäftsstellen in Bassecourt, Beinwil am See, Boniswil, Breitenbach, Buchrain, Büron, Fraubrunnen, Gontenschwil, Gränichen, Grosswangen, Ittigen, Kehrsatz, Mühleberg, Nebikon, Neuenegg, Reiden, Schönbühl, Signau, Tavannes, Toffen, Trubschachen, Wohlen BE und Zollbrück.

Valiant hatte die Lancierung des Sparprogramms am Donnerstag bei der Vorlage der Jahreszahlen bekanntgegeben und dabei die Schliessung von 23 Filialen angekündigt. Im Rahmen des Programms, das bis Ende 2023 abgeschlossen werden soll, soll es zudem laut den Angaben vom Vortag zum Abbau von 50 Vollzeitstellen kommen.

Erste Kosteneinsparungen sollen laut Valiant bereits 2022 anfallen, ab 2024 rechnet die Bank dann mit einer jährlichen Einsparungen von 12 bis 15 Millionen Franken. Für die Umsetzung des Sparprogramms hat Valiant allerdings auch Rückstellungen in der Höhe von 12,9 Millionen Franken gebildet. Die Rendite auf dem Eigenkapital soll sich dank den Massnahmen um rund 0,5 Prozentpunkte verbessern.

tp/mk

(AWP)