Valiant nominiert früheren NAB-Chef für den Verwaltungsrat

Roland Herrmann war zuletzt Chef der Neuen Aargauer Bank (NAB), teilte Valiant am Dienstag in einem Communiqué mit. Die NAB war Ende 2020 in die Grossbank Credit Suisse einverleibt worden. Insgesamt könne Herrmann auf 17 Jahre Erfahrung in verschiedenen Geschäftsleitungsfunktionen bei Schweizer Banken zurückblicken.

Die Österreicherin Marion Khüny ist seit 2017 Mitglied des Aufsichtsrats der Erste Group Bank. Sie bekleidete laut den Angaben leitende Funktionen insbesondere im Risikomanagement bei verschiedenen europäischen Banken und sei auch als selbständige Beraterin unter anderem beim britischen Fintech-Unternehmen Oaknorth tätig.

ra/rw

(AWP)