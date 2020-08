Valiant platziert einjährige Pfandbriefe über 115 Millionen Franken

Insgesamt zum siebten Mal und zum ersten Mal in diesem Jahr habe Valiant eine mit Hypotheken besicherte Anleihe platziert, teilte das in Bern domizilierte Institut am Donnerstag mit. Die Anleihe habe eine Laufzeit von einem Jahr und einen Coupon von 0 Prozent. Diese siebte Serie sei bei institutionellen Investoren privat platziert worden.

Insgesamt hat Valiant laut eigenen Angaben nun 2,068 Milliarden Franken an Covered Bonds herausgegeben. Neben Kundengeldern und Pfandbriefdarlehen seien diese das dritte Standbein in der Refinanzierung ihrer Ausleihungen. Damit könne Valiant die Refinanzierungskosten weiter senken.

(AWP)