Valora-Aktien legen nach Zahlen deutlich zu

Die Aktien notieren am Mittwoch um 9.55 Uhr 4,8 Prozent im Plus auf 272,50 Franken. Damit liegen sie im SPI auf dem zweiten Rang und übertreffen den Gesamtmarkt deutlich. Dieser liegt gemessen am SPI 0,5 Prozent im Plus.

Baader Helvea spricht in einem ersten Kommentar von einem überzeugenden Zahlensekt und einem starken Ausblick für 2019. Die neue Zielbandbreite für den EBIT von 96-104 Millionen Franken liege über seiner bisherigen Prognose von 94 Millionen, schreibt der zuständige Analyst. Er empfiehlt die Aktien weiterhin zum Kauf.

Auch die ZKB sieht durch den erhöhten Ausblick die bisherigen Erwartungen übertroffen. Die Aktie sei weiterhin attraktiv bewertet, heisst es. Zudem sei die Dividendenrendite mit 4,8 Prozent sehr attraktiv. Das Votum der ZKB lautet denn auch weiterhin 'Übergewichten'.

Weniger positiv tönt es dagegen bei der Bank Vontobel. Valora habe wenig inspirierende Zahlen vorgelegt. Das organische Wachstum möge mit 1,8 Prozent zwar befriedigend aussehen, relativiere sich aber im Vergleich zu den 4 Prozent im Schweizer Convenience-Markt. Zudem sei die Steigerung beim EBIT auf die Backwerk-Konsolidierung und tiefere Kosten zurückzuführen. Damit habe das zugrundeliegende Geschäft wenig dazu beigetragen. Vontobel hält an seinem 'Hold'-Rating fest.

jl/rw

(AWP)