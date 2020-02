Valora erzielt im "Übergangsjahr" solide Resultate

Bereits 2019 fielen im Zusammenhang mit der SBB-Ausschreibung Kosten in Höhe von 9 Millionen Franken an, die auf dem operativen Gewinn lasteten. So ging der EBIT auf vergleichbarer Basis und nach der neuen Rechnungslegung IFRS 16 um 5 Prozent auf 91,5 Millionen Franken zurück. Die eigenen Prognosen hat Valora damit jedoch übertroffen.

CEO Michael Mueller zeigte sich am Mittwoch vor den Medien in Zürich denn auch zufrieden mit dem "ereignis- und erfolgreichen Übergangsjahr", wie er sich ausdrückte. Die operative Gewinnmarge von 4,5 Prozent bleibe "sehr solide". Auch dank Sondereffekten resultierte unter dem Strich sogar ein um 35 Prozent höherer Gewinn von 73,7 Millionen Franken.

Leichter Umsatzrückgang

Dem schwierigen Marktumfeld konnte sich der Kioskbetreiber aber nicht ganz entziehen. So ging der Umsatz im Schweizer Detailhandel um 2,2 Prozent auf 1,16 Milliarden zurück, was Valora unter anderem mit rückläufigen Verkäufen von Tabak- und Presseprodukten erklärt. Auf Gruppenebene hielt sich der Umsatzrückgang mit -0,8 Prozent auf 2,03 Milliarden aber in engen Grenzen.

Kompensieren konnten dabei teilweise die Märkte Deutschland, Österreich und Luxemburg sowie Zuwächse bei "Foodvenience". In dieser Kategorie fasst Valora Esswaren zum Sofortverzehr, Dienstleistungen und andere Non-Food-Produkte mit Ausnahme von Presse, Bücher und Tabakwaren zusammen. "Hier sind wir um 2,9 Prozent gewachsen und wir werden diesen Bereich weiter ausbauen", erklärte der CEO.

Diese Fokussierung soll auch mit einer Verbesserung der Profitabilität in Zukunft einhergehen. So erreichte der Bereich "Food Service" im vergangenen Jahr eine EBIT-Marge von 12,2 Prozent, gegenüber 3,2 Prozent im Detailhandel.

Hohe Investitionen

Weiteren Schub verspricht sich Valora vom erfolgten Ausbau der Produktionskapazitäten bei der Laugenbäckerei, der im vergangenen Jahr mit 42 Millionen knapp die Hälfte der Gesamtinvestitionen von 95 Millionen Franken verschlang.

Im laufenden Jahr richtet sich das Augenmerkt auf den Umbau der SBB-Standorte, wobei die Gesamtinvestitionen mit 110 Millionen Franken noch höher ausfallen sollen als im Vorjahr. Den Investitionsbedarf in einem "normalen" Geschäftsjahr beziffert das Unternehmen auf 50 bis 70 Millionen Franken.

Auch die höheren Mietkosten für die SBB-Standorte lasten dabei auf der Rechnung. "Diese Mehrkosten in Höhe von 20 Millionen Franken wollen wir mit operativen Verbesserungen aber weitgehend ausgleichen", so Mueller. Es könne für 2020 mit einem operativen Gewinn von 85 bis 91 Millionen Franken und damit einem Ergebnis im Rahmen des Vorjahres gerechnet werden.

Börse applaudiert

Weiter bestätigte der CEO die geltenden Mittelfristziele, wonach die EBIT-Marge bis 2025 durchschnittlich pro Jahr um 0,2 Prozentpunkte steigen soll. Auch an der Dividendenpolitik soll mit einer Ausschüttung mindestens auf Vorjahresniveau festgehalten werden. So wurde auch für 2019 den Aktionären eine unveränderte Dividende von 12,50 je Aktie vorgeschlagen.

An den Börse werden die Resultate erfreut aufgenommen. Bis zum Mittag legen die Titel 3,4 Prozent auf 277,50 Franken zu. Analysten sprechen in ersten Kommentaren denn auch von soliden Resultaten, die insbesondere bezüglich Rentabilität positiv überrascht hätten.

an/kw

(AWP)