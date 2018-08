Valora kooperiert in Deutschland mit Amazon

Der Dienst "Amazon vor Ort aufladen" entspreche dem in den USA bekannten Dienst "Amazon Cash" und soll es Kunden ermöglichen, ihr Konto zu laden und dieses danach für den Online-Einkauf zu nutzen - ohne ihre Bankdaten oder Kreditkarteninformationen gegenüber Amazon preiszugeben. Verfügbar ist das Format gemäss Valora derzeit aber nur in Deutschland an insgesamt 800 Standorten bei k kiosk, Press & Books, ServiceStore DB, avec, U-Store und cigo. Für konkrete Aussagen zu einem möglichen Start in der Schweiz oder auch weiteren Kooperationen mit Amazon sei es noch zu früh, ergänzt Valora.

Auch wenn das Projekt wohl kaum der grosse Kundenmagnet werden dürfte, sieht die "Aargauer Zeitung" weitere Vorteile aufgrund des Interesses der SBB an Amazon. SBB-Immobilienchef Jürg Stöckli sagte vor einem Jahr gegenüber der Zeitung, dass man Amazon gerne in den Bahnhöfen haben würde.

Nun haben die SBB Mitte Juni ihre Mietverträge für 265 Geschäfte per 2021 neu ausgeschrieben und auch die gut vertretene Valora muss mitbieten. Unter anderem hat auch der Detailhandelskonzern Coop Interesse gezeigt. Valora selbst geht hierauf nicht konkret ein. Man werde "im Rahmen der SBB-Ausschreibung ein innovatives und konsequent auf die Kunden ausgerichtetes Angebot einreichen, das den aktuellen Trends im Retailgeschäft Rechnung tragen wird."

dm/uh

(AWP)