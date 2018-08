Der Kioskkonzern Valora prüft eine Zusammenarbeit mit dem deutschen Detailhändler Tchibo in der Schweiz. Die Zusammenarbeit mit Tchibo beschränke sich zunächst auf fünf Verkaufsstellen, bestätigte ein Valora-Sprecher gegenüber AWP am Mittwoch eine entsprechende Meldung der "Handelszeitung". Dabei gehe es um die Installation von Tchibo-Modulen in Avec- und Kiosk-Filialen.