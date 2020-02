Valora startet in Wetzikon weitere Tests für Läden ohne Kasse

Wie in der ersten Testphase mit den Läden "avec box" und "avec X" am Zürcher Hauptbahnhof im April 2019 sollen die Kunden den Laden in Wetzikon über die "avec"-App betreten, wie Valora am Donnerstag mitteilte. Und auch der Einkauf sowie die Bezahlung sollen wie gehabt grundsätzlich über die App erfolgen.

Neu sollen die Kunden allerdings von Montag bis Freitag während der Stosszeiten am Morgen und am Abend auch ohne App den Laden betreten und an Self-Checkout-Kassen bezahlen können. In diesen Zeitfenstern seien Mitarbeitende vor Ort, um den Kunden bei Fragen zu helfen, die Regale aufzufüllen und die Räumlichkeiten in Ordnung zu halten.

Die neue "avec box" soll bis Ende 2020 am Bahnhof Wetzikon stehen. Noch immer offen ist, ob, wann und wie das Konzept breit umgesetzt wird. Grundsätzlich sieht Valora das Konzept aber als Ergänzung zu den bestehenden Formaten. Man komme damit einem wachsenden Bedürfnis der Kunden nach mehr Autonomie und Flexibilität entgegen.

