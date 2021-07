Die Kioskbetreiberin Valora baut in Deutschland ihr Store-Portfolio von Press & Books weiter aus und übernimmt fünf Bahnhofsbuchläden der Familie Wuttke in Nordbayern. Die Verkaufsstellen sollen als Press & Books mit dem bestehenden Personal weitergeführt werden. Damit unterstreiche Valora ihre Marktführerschaft im Deutschen Bahnhofsbuchhandel, heisst es in einer Mitteilung vom Donnerstag.