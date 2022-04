Der US-Vermögensverwalter VanEck baut sein Angebot an Kryptoprodukten weiter aus. So wird an der Schweizer Börse SIX ein neuer Krypto-ETN zum Terra-Netzwerk gelistet, wie es in einer Mitteilung vom Mittwoch heisst. Damit würden nun bereits für elf verschiedene Kryptowährungen Produkte angeboten.