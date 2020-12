Das Immobilienunternehmen Varia US Properties hat seine Kapitalerhöhung plangemäss abschliessen können. Die insgesamt 1,125 Millionen neuen Namenaktien, die bei institutionellen Investoren platziert wurden, seien am Dienstag in das Handelsregister eingetragen worden und würden ab Mittwoch zum Handel an der Swiss Exchange zugelassen, heisst es in einer Mitteilung von Varia US vom Dienstagabend.