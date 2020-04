Varia US-Properties sieht sich in Covid-19-Pandemie gut aufgestellt

Das Unternehmen zeigt sich deshalb zuversichtlich, dass es allen seinen Verpflichtungen während dieser Krise nachkommen kann.

Varia hat für den Monat April 88 Prozent des monatlich veranschlagten Gesamtertrags eingenommen. Es sei aber zu erwarten, dass die Monate Mai und Juni hinsichtlich Mieteinnahmen eine grössere Herausforderung darstellen könnten. Man bereite sich mit dem Asset-Management-Team proaktiv auf diese Entwicklung vor.

Wegen Covid-19 seien die Mieteinnahmen jeder Immobilie analysiert und ein Risikoprofil der Mieter und deren Arbeitgeber betreffend eines potenziellen Arbeitsplatzverlustes erstellt worden. Varia schätzt nun, dass rund zwei Drittel der Mieter ein geringes Risiko eines potenziellen Arbeitsplatzverlustes oder Schwierigkeiten bei der Mietzahlung habe. Rund 27 Prozent der Mieter würden als "hohes Risiko" eingestuft.

Dabei sind potenzielle bundesweite oder lokale Initiativen zur Unterstützung der von den wirtschaftlichen Auswirkungen der aktuellen Krise am stärksten betroffenen Bevölkerung, die das Risikoprofil der Mieter verbessern könnten, nicht berücksichtigt.

Varia sieht Sparpotenzial

Zudem hat die Immobiliengesellschaft, die ausschliesslich in Mehrfamilienhäuser für mittlere bis untere Einkommen in der peripheren Lage von Grossagglomerationen in den USA investiert, auch eine erste Runde von Kostensenkungs- und Stundungsmassnahmen durchgeführt. Daraus erschliesse sich, dass im zweiten Quartal Kosten von bis zu 1,1 Millionen Dollar gespart werden könnten.

Varia sieht aber auch Chancen in der aktuellen Krise. Man arbeite mit den Immobilienmanagern zusammen, um vom technologischen Schub zu profitieren, der bei virtuellen Besichtigungs- und Vermietungsaktivitäten stattgefunden habe.

Zudem prüft das Unternehmen einige wenige notleidende Immobilien, die möglicherweise bald auf den Markt kommen. Man werde sich an die Investoren wenden, sobald die Markt- und Finanzierungsbedingungen dies zuliessen.

pre/cf

(AWP)