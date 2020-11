Varta profitiert weiter kräftig von Kopfhörer-Boom - Prognosen angehoben

Der Batteriekonzern Varta kann dank des Booms für Kopfhörer-Akkus erneut optimistischer werden. Die Umsatzprognose für dieses Jahr hob Vorstandschef Herbert Schein auf 840 bis 860 Millionen Euro an, wie der MDax -Konzern am Donnerstag in Ellwangen mitteilte. Bisher hatte Varta mit 810 bis 830 Millionen Euro geplant. Das um Sondereffekte bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen dürfte 230 bis 235 Millionen Euro erreichen. Zuvor hatte das Management nur bis zu 215 Millionen Euro in Aussicht gestellt. Varta kommt mit weniger Investitionsausgaben aus, bei einem unveränderten Ausbau der Produktionskapazitäten.