VAT mit starkem Umsatzwachstum im ersten Semester - Guidance erhöht

Vielmehr seien das anhaltend positive Marktumfeld mit Investitionen in Kapazitätserweiterungen in den Bereichen Halbleiter und Displays die Haupttreiber des starken Wachstums gewesen.

Der bereinigte EBITDA belief sich nach Unternehmensangaben auf ungefähr 98 Mio CHF bei einer Marge von 30,1%. Im ersten Semester 2016 lag die bereinigte Marge bei 31,4%. VAT erwähnt in diesem Zusammenhang höhere Kosten für den Ausbau der gesamten Lieferkette und den Investitionen in zusätzliche Kapazitäten.

Für das Jahr 2017 erwartet VAT neu ein Umsatzwachstum zu konstanten Wechselkursen von "ungefähr 30%", gegenüber der früheren Erwartung von "wenigstens 20%". Die Guidance für die bereinigte EBITDA-Marge von "rund" 31% für das Gesamtjahr wird bestätigt. Denn der positive Einfluss des starken Umsatzanstiegs werde von den Investitionen in das zukünftige Wachstum neutralisiert.

Die Investitionen in Sachanlagen dürften neu rund 6% des Nettoumsatzes für 2017 entsprechen gegenüber den früher in Aussicht gestellten rund 5%. Dies, weil Investitionen in den Ausbau der Fabrikationsstätte in Malaysia vorgezogen würden.

VAT wird die vollständigen Resultate zum ersten Halbjahr 2017 am 24. August 2017 kommunizieren.

