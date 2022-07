Vaudoise rechnet nach Hagelunwetter mit 2000 Schadensmeldungen

Mehrere Hagelunwetter von Ende Juni und Anfang Juli haben in weiten Teilen der Schweiz grosse Schäden angerichtet. Der Vaudoise seien dazu bislang mehr als 1200 Schäden an Fahrzeugen gemeldet worden, teilte die Versicherung am Donnerstag mit. Doch es dürften weitere Schadensmeldungen folgen.