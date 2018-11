Der Verwaltungsrat des Versicherers Vaudoise hat Frédéric Traimond, Chief Risk Officer und Leiter des Departements Aktuariat & Rückversicherung, per 1. Januar 2019 zum Mitglied der Geschäftsleitung (Direktor) ernannt. Der 49-jährige ist laut Mitteilung vom Donnerstag SAV-Aktuar und verfügt über langjährige Erfahrung in den Bereichen Aktuariat, Versicherung und Rückversicherung. Er war am im Februar dieses Jahres zu Vaudoise gestossen.