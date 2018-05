VDA-Chef sieht Zukunft für Diesel - Investitionen in E-Mobilität

Der Verband der Automobilindustrie (VDA) warnt vor einer Politik gegen den Diesel. "Jeder, der etwas vom Thema versteht, weiss: der moderne Diesel ist Teil der Lösung und nicht des Problems", sagte dessen neuer Präsident Bernhard Mattes am Samstag bei der ADAC Hauptversammlung in Dresden. Der Diesel-Antrieb helfe bei der Erreichung der Klimaschutzziele. "Die CO2-Emissionen liegen um bis zu 15 Prozent unter denen eines vergleichbaren Benziners, daher führt ein sinkender Diesel-Ausstoss zu höherem CO2-Ausstoss", erklärte er. "Würden alle neu zugelassenen Diesel-Pkw in Deutschland durch Benziner im gleichen Segment ersetzt, läge der Flottenausstoss um etwa fünf Prozent höher."