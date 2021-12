Veraison bringt mit VT5 erstes Schweizer Spac auf den Weg

Das Bookbuilding, bei dem bis zu 200 Millionen Franken eingesammelt werden sollen, beginnt am 9. Dezember und dauert bis zum 13. Dezember. Der erste Handelstag an der SIX ist für den 15. Dezember vorgesehen, wie es in einer Mitteilug vom Montag heisst.

Investoren hätten bereits 177,7 Millionen Franken zugesichert. Die Beteiligungsgesellschaft Veraison als Initiator investiert insgesamt 23,5 Millionen Franken in VT5. Die Gesellschaft will in den kommenden 24 Monaten eine oder mehrere operative Firmen kaufen.

Spacs sind Mantelgesellschaften, die allein zum Erwerb von nicht kotierten und namentlich (noch) nicht bekannten Zielgesellschaften gegründet werden. In Finanzkreisen spricht man daher auch von "Blankoscheck-Firmen". Ein Spac sammelt zunächst Kapital über einen Börsengang (IPO) ein. Erst dann geht es auf die Suche nach einer Firma, die gekauft werden kann. Die Zielgesellschaft kommt so zu einer Kotierung an der Börse.

Die SIX hat extra für diese Gesellschaften einen neuen Kotierungsstandard entwickelt und erst kürzlich die Bewilligung von den Behörden dafür erhalten.

pre/rw

(AWP)