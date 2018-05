Verbände Simsa und Swico fusionieren

Die in der ICT und Digitalwirtschaft tätigen Verbände Simsa (Swiss Internet Association) und Swico (Schweizerischer Wirtschaftsverband der Anbieter von Informations-, Kommunikations- und Organisationstechnik) wollen sich zusammenschliessen. Die Vorstände haben einen entsprechenden Fusionsvertrag unterzeichnet, der am 18. Juni 2018 im Rahmen von ausserordentlichen Generalversammlungen durch die Mitglieder ratifiziert werden soll, wie es in einer gemeinsamen Medienmitteilung am Dienstag heisst.