Verband: Airlines stehen 2020 vor den höchsten Verlusten ihrer Geschichte

Fluggesellschaften in aller Welt stehen in diesem Jahr nach einer Branchenschätzung vor den höchsten Verlusten ihrer Geschichte. Insgesamt dürfte die Branche 2020 unter dem Strich etwa 84 Milliarden US-Dollar (74 Mrd Euro) verlieren, sagte der Chefökonom des Weltluftfahrtverbands IATA, Brian Pearce, am Dienstag in Genf. Das sei deutlich mehr als die 31 Milliarden Dollar Verlust aus der Finanzkrise ab dem Jahr 2008. Für 2021 sagte Pearce der Branche einen weiteren Verlust von 15 Milliarden Dollar voraus. Ihre Schulden dürften infolge der Krise deutlich anschwellen.