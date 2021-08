Verband: Brexit schadet deutscher Süssigkeitenindustrie

Der Brexit macht der deutschen Süsswarenindustrie zu schaffen. In den ersten drei Monaten dieses Jahres sei der Umsatz beim Export von Keksen, Schokolade und Co. auf die Insel um 11,8 Prozent im Vergleich mit dem ersten Quartal 2020 gesunken. Das teilte der Bundesverband der Deutschen Süsswarenindustrie (BDSI) am Montag mit. Die negativen Auswirkungen des Austritts Grossbritanniens aus der Europäischen Union drohten der deutschen Süsswarenindustrie nun langfristig zu schaden, hiess es.