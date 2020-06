Am 12. März 2020 hatten OMV und Verbund bekannt gegeben, dass sie über den Verkauf von 51 Prozent der Anteile am Gaspipeline-Betreiber Gas Connect Austria GmbH (GCA) von der OMV an den Verbund verhandeln. An diesem Montag teilte Verbund AG, dass sie ein verbindliches Angebot vorlegt. Der Kaufpreis oder andere Details des Angebots werden vorerst nicht genannt.