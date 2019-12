Verdi kündigt Arbeitsniederlegungen bei Kaufhof an

In 68 Kaufhof-Filialen in ganz Deutschland werden Beschäftigte nach Angaben der Gewerkschaft Verdi am heutigen Donnerstag die Arbeit niederlegen, ebenso Mitarbeiter in 16 Filialen von Karstadt Sports sowie in rund 8 Filialen von Karstadt Feinkost. Mit den Arbeitskampfmassnahmen will die Gewerkschaft ihren Forderungen bei den am Donnerstag und Freitag stattfindenden Tarifverhandlungen Nachdruck verleihen.