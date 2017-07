In der Tarifrunde für die private Versicherungsbranche hat die Gewerkschaft Verdi die Beschäftigten in Niedersachsen und Bremen für Dienstag erneut zu Warnstreiks aufgerufen. Sie sollen in Hannover, Bremen und Göttingen ihre Arbeit niederlegen. Das bisherige Gehaltsangebot sei absolut inakzeptabel, kritisierte Verdi-Landesfachbereichsleiter Markus Westermann.