Verdi sieht Bewegung in Gesprächen mit Galeria Karstadt Kaufhof

In die Verhandlungen zur Zukunft der angeschlagenen Warenhauskette Galeria Karstadt Kaufhof ist nach Darstellung der Gewerkschaft Verdi Bewegung gekommen. Der geplante Personalabbau von zehn Prozent in den bestehenden Filialen sowie die Ausgliederung des Waren Service Teams (WST) seien "unter dem Vorbehalt einer Gesamtlösung vom Tisch", teilte Verdi am Mittwoch in Berlin mit. Die Gewerkschaft stellt sich auf lange Verhandlungen über einen Sozialtarifvertrag und ein Zukunftskonzept ein. Diese würden "open end" fortgeführt, darauf hätten sich die Tarifvertragsparteien geeinigt. Eine Stellungnahme der Unternehmensführung lag zunächst nicht vor.